Бессараб объяснила, как в России рассчитывают размер прожиточного минимума

При подсчетах учитывают не стоимость минимальной потребительской корзины, как раньше

Фото: Анастасия Фартыгина

На сегодняшний день в России размер прожиточного минимума считают исходя из медианного уровня доходов населения, а не стоимости минимальной потребительской корзины, как было раньше. Об этом «Реальному времени» сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— Что такое медианный уровень? Это когда 10% самых высоких и 10% самых низких по доходам категории исключаются. И вот то, что получается в среднем, — это как раз и есть минимальный прожиточный минимум. Он делится по категориям: прожиточный минимум для трудоспособного населения, для пенсионеров, для детей и прожиточный минимум человека в целом, — рассказала изданию парламентарий.

Она добавила, что в каждом субъекте России — разный уровень медианной зарплаты, как и стоимость жизни, поэтому и размер прожиточного минимума в каждом регионе отличается.

— В районах Крайнего Севера, например, с учетом региональных коэффициентов стоимости жизни он выше, чем федеральный. В Москве стоимость жизни тоже выше, чем в Татарстане, по объективным причинам: здесь стоимость работы, товаров и услуг, конечно, растет, с учетом того, что это столичный регион, — отметила Бессараб.

Никита Егоров