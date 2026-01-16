Меньше 75 тысяч не предлагать: наем местных кадров растет из-за дороговизны мигрантов

В январе татарстанские работодатели не подали ни одной заявки на привлечение иностранных специалистов

Татарстанские компании перестали гнаться за иностранными работниками, сделав ставку на удержание и выращивание местных кадров. «Закрепляемость выпускников колледжей в Нижнекамске составляет 83%, потом они идут работать на предприятия СИБУРа», — хвалился глава Нижнекамска Радмир Беляев на коллегии Минтруда РТ. Дефицит рабочей силы в республике остается острым — сегодня вакантными остается 39 тысяч мест, и только к 2032 году экономика получит приток из 80 тысяч молодых специалистов», — спрогнозировала глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова. Привлекать трудовых мигрантов из визовых стран работодатели не торопятся — те просят зарплату в 75 тысяч рублей в месяц с бесплатным проживанием и обучением.

Равнение на Кавказ?

Выступление Эльмиры Зариповой, главы Министерства труда и социальной защиты Татарстана, напоминало по своему содержанию отчет Минздрава и ЗАГСА вместе взятых. Значительная часть доклада была посвящена стимулированию рождаемости и достигнутым в этой области результатам и около трети занял анализ ситуации на внутреннем рынке труда. Конечно, проблема демографии остается острой и причины продолжающегося снижения рождаемости понятны. Но и статс-секретарь — замминистра труда РФ Андрей Пудов посчитал важным напомнить о пожелании Путина достичь коэффициента рождаемости на одну женщину в детородном возрасте не менее двух. Это прозвучало еще в декабре во время совмещенной с прямой линией пресс-конференции, когда президент страны привел в пример Кавказ, где браки заключаются рано.

Как поднять рождаемость в Татарстане? Это и оказалось лейтмотивом основной части мероприятия. А предварял разговор трехминутный видеоролик, где показали развитие эмбриона, а детский голос призывал молодых родителей торопиться встретить малыша (похожая реклама детей в капусте проходит на телеканалах, — прим. ред.).

Эльмира Зарипова отметила, что в республике наблюдается неоднородная динамика рождаемости. В 26 районах зафиксировано снижение, тогда как в 14 районах отмечен рост. Конкретизировать цифры она не стала, но в среднем на одну женщину приходится 1,6—1,7 рождения. По словам Зариповой, специалисты Министерства труда, занятости и социальной защиты проводят детальный анализ демографической ситуации в каждом муниципалитете, чтобы разработать адресные решения, максимально соответствующие местным потребностям.

В целом в республике действует обширная система поддержки семей с детьми, включающая 65 различных мер. Из них четыре федеральные программы охватывают 300 тысяч человек, а 61 республиканская принятая мера приносит пользу 800 тысячам жителей.

В 2025 году на поддержку семей было направлено 38,8 млрд рублей. Основная часть приходится на выплаты детям до 17 лет.

Студенты не торопятся обзаводиться детьми

Особое внимание уделяется молодым семьям, семьям с низкими доходами и многодетным. Новорожденные из малообеспеченных семей получили комплекты вещей первой необходимости.

35 тысяч детей обеспечиваются детским питанием в рамках республиканской программы. Более 5 тысяч малышей в возрасте до трех лет получили выплаты в размере 10 тысяч рублей на приобретение лекарств. «Эти проекты и инициативы — не просто бюджетные цифры или статистика. За каждой из них стоят реальные семьи и дети, получившие необходимую помощь и поддержку», — отметила она.

С 2025 года введены две новые меры поддержки многодетных семей. Во-первых, дети до 6 лет безвозмездно обеспечиваются лекарствами. Ранее на эти цели выделялись деньги в сумме 7 171 рубль. «Это решение раиса стало серьезной поддержкой для более чем 54 тысяч многодетных семей, имеющих детей до 6 лет, значительно облегчая финансовую нагрузку на родителей в случае болезни ребенка», — отметила она. Во-вторых, с осени им стали предоставлять компенсацию 30% стоимости обучения ребенка в колледже среднего профессионального образования.

Особый акцент на поддержку студенческих семей. В прошлом году раис республики ввел единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности до 12 недель. Правда, получить ее может только студентка очной формы обучения в вузе. К тому же в Казани были открыты пункты бесплатного проката предметов первой необходимости (кроватки, коляски, игрушки). Эффект пока не впечатляет — только 123 женщины решили выйти в декретный отпуск. Позже ректор Казанского энергетического университета Эдвард Абдуллазянов рассказал об опыте поддержки молодых семей. По его словам, в вузе 233 обучающихся официально вступили в брак. Причем в 16 семьях оба супруга являются студентами КГЭУ, но дети родились пока только у трех таких пар.

С другой стороны, муниципальные власти и предприятия внедряют собственные практики поощрения рождаемости. К примеру, в Буинске создан клуб молодой семьи, который не только предоставляет площадку для общения будущих родителей, но и способствует формированию новых семейных пар, рассказала Эльмира Зарипова. В Дрожжановском районе предприниматели, выходцы из села Татарская Бездна, оказывают значительную финансовую поддержку, выплачивая 100 тысяч рублей за каждого новорожденного. Правда, результаты не озвучивались.

Зато в Казани умело отговаривают от абортов. Республиканский центр сохранения беременности показал впечатляющие результаты. В 2025 году из 188 беременных женщин, столкнувшихся с риском прерывания беременности, 61 (более 32%) смогла сохранить ребенка. Этот показатель выше, чем в 2024 году, что свидетельствует об эффективности комплексного подхода, отметила Эльмира Зарипова. В свою очередь Андрей Пудов напомнил о федеральных мерах поддержки. Семьи с низким доходом с двумя детьми смогут платить НДФЛ с кешбэком — из 13% будут возвращаться 7% (т. е. фактически останется 6%). А многодетные матери будут удостоены почетных званий.

К 2032 году рынок труда пополнится на 80 тысяч молодых ребят

На рынке труда ситуация остается непростой. По данным Минтруда, остаются 39 тысяч вакансий, тогда как два года назад насчитывалось 50 тысяч. За два года заработная плата значительно выросла — до 89 тысяч рублей. По этому показателю Татарстан на первом месте в ПФО.

Несмотря на гонку зарплат, дефицит рабочей силы не спадает. «В среднем до 2032 года нам необходимы 360 тысяч человек, ежегодно более 50 тысяч», — сообщила Эльмира Зарипова. Приток ожидается не ранее 2032 года, когда на рынок выйдут сразу 80 тысяч молодых ребят.

Наибольшая потребность в кадрах в обрабатывающих отраслях — 8 тыс. человек, в здравоохранении и образовании — 7 тыс., в транспорте — 6 тыс., а в строительстве — 4 тыс. человек. При этом спад рабочей силы наблюдается в рознице, производстве пищевых продуктов, мебели и пластмассовых изделий.

Особенно высокий спрос на рабочих в Нижнекамске. Здесь на одного безработного приходится 30 вакансий. Средняя зарплата — 109 тысяч рублей, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. «Наша конкурентоспособность напрямую зависит от способности не только привлекать высококвалифицированные кадры, но и удерживать их, создавая условия для долгой продуктивной и качественной жизни», — отметил он. По его словам, благодаря программам СИБУРа удается закреплять 83% выпускников колледжей. При этом есть и сокращения. «В Центр занятости обратились порядка двух тысяч человек, из них успешно трудоустроено 58%», — рассказал он. «Наибольший дефицит наблюдается по рабочим и инженерным специальностям», — указал он.

Трудовые мигранты соглашаются работать за 75 тысяч «чистыми»

При этом татарстанские компании перестали гнаться за иностранными работниками. «В январе татарстанские работодатели не подали ни одной заявки на привлечение иностранных работников», — позднее сообщил «Реальному времени» первый замминистра труда РТ Рустем Валиуллов.

«На данный момент в этом году заседаний по рассмотрению заявок еще не проводилось. Заявки рассматриваются по мере накопления, обычно раз в месяц или раз в два месяца. После предварительного рассмотрения на региональном уровне, они направляются в Москву, где их рассматривает и согласовывает Министерство труда России»,— рассказал он.

Правда, тут нужно разделять. Работодатели подают заявки преимущественно на привлечение рабочей силы из стран с визовым режимом. Это связано с тем, что для граждан стран СНГ (Казахстан, Армения, Беларусь), с которыми у РФ есть соглашения, не требуется согласование с Министерством труда. Работодатель имеет право привлекать их на работу напрямую по трудовому договору.

Визовый режим действует для граждан таких стран, как Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, а также Таиланд, Вьетнам, Малайзия и Индия.

В последнее время Индия проявляет большой интерес к сотрудничеству с Россией. «Но они также ожидают высокий уровень заработной платы — не менее 75 тысяч рублей. Помимо заработной платы, работодатель несет расходы на проживание и обучение иностранных работников. Это заставляет их тщательно оценивать экономическую целесообразность привлечения иностранной рабочей силы. Сейчас работодатели пересматривают свои подходы, предпочитая привлекать рабочую силу из соседних регионов России. Обеспечение общежитием и обучение русскому языку в таких случаях оказываются проще, быстрее и эффективнее», — резюмировал он.