Чистая прибыль ТНХИ-Х по РСБУ выросла в 20 раз по итогам 2023 года

Чистая прибыль «Татнефтехиминвест-холдинга» по РСБУ по итогам 2023 года составила рекордные для организации 24,4 миллиарда рублей. По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос в 20,33 раза, узнало «Реальное время» из бухгалтерской отчетности организации.

Основную часть активов акционерного общества составляют финансовые вложения. В общем их объем составляет 78 миллиардов рублей, или 98,95% от общего размера активов. По сравнению с 2022 годом финансовые вложения ТНХИ-Х возросли на 25,43 миллиарда рублей. Большую часть финвложений (65,54 миллиарда) составляют внеоборотные активы компании, на оборотные приходится 14,47 миллиарда.

При этом выручка холдинга по итогам 2023 года составила 5,4 миллиона рублей. Рекордная чистая прибыль обусловлена большим ростом доходов от участия в других организациях (с 886 миллионов в 2022 году до 1,8 миллиарда), а также одиннадцатикратным ростом прочих доходов (с 2,37 до 25,9 миллиарда рублей).

В 15,5 раза выросли денежные потоки от инвестиционных операций (до 21,32 миллиарда). В частности, поступления от возврата предоставленных займов и продажи ценных бумаг составили 6,48 миллиарда рублей против 472 миллионов в 2022 году. Поступления от дивидендов и долговых финансовых вложений увеличились с 903 миллионов до 8,31 миллиарда рублей. Прочие поступления составили 6,53 миллиарда против нуля в 2022 году.

Платежи по инвестиционным операциям, наоборот, сократились. Так, на приобретение долговых ценных бумаг ТНХИ-Х использовал 77,5 миллиона рублей, хотя еще годом ранее эта строка в отчете ДДС составляла 4,42 миллиарда. Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций составило 21,2 миллиарда. Для сравнения, в 2022 году показатель был отрицательным — «минус» 3 миллиарда рублей.

При этом сальдо денежных потоков от текущих операций тоже составило 21,2 миллиарда, но со знаком «минус». Связано это с сокращением поступлений с 3,3 миллиарда до 15,3 миллиона рублей, а также ростом платежей: с 204 миллионов до 21,2 миллиарда. Их основной объем (20,77 миллиарда) составляют прочие платежи.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Артем Гафаров