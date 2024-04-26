Свыше 10 000 ветеранов из Татарстана получат поздравления президента России с Днем Победы

Фото: Реальное время

В преддверии Дня Победы «Почта России» доставит ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления президента России Владимира Путина.

Сотрудники «Почты» приложат все усилия, чтобы ветераны получили значимые письма. Если возникнет необходимость, специалисты компании уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравление по актуальному адресу.

— У «Почты России» в эти праздничные дни особая миссия — доставить персональные поздравления от президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны. Мы знаем, что письма от президента очень ждут, а потом бережно хранят как ценный знак внимания и уважения. А почтальоны аккуратно и в срок доставляют их ветеранам в каждый уголок страны, — отметил генеральный директор «Почты России» Михаил Волков.

С 2 по 8 мая почтальоны вручат более 10 300 писем лично в руки почетным адресатам по всей республике. В почтовом отправлении находится именная открытка с поздравлением с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подписанным президентом России.

Если адресата не будет дома, например он переехал на дачу или находится на лечении, письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно повторять попытки доставить поздравления.

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Рената Валеева