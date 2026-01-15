Министерство финансов подтвердило отсутствие ограничений для выдачи семейных ипотечных кредитов

Некоторые финансовые учреждения могут столкнуться с временными задержками из-за изменений в процедурах обработки заявок

Пресс-служба Министерства финансов России заявила, что никаких ограничений для банков в предоставлении кредитов по программе «Семейная ипотека» нет. Программу продолжают реализовывать крупнейшие российские кредитные организации на прежних условиях, сообщает ТАСС.

Некоторые финансовые учреждения могут столкнуться с временными задержками из-за изменений в процедурах обработки заявок. По данным агентства Marks, одно из крупных учреждений, Россельхозбанк, временно прекратил прием новых заявлений на получение кредита по указанной программе.

Кроме того, Т-банк также рассматривает временное прекращение предоставления семейной ипотеки сроком примерно на полторы недели, однако официальных объявлений пока не поступало.

С 1 февраля 2026 года вступит в силу новое правило: каждая семья сможет воспользоваться программой «Семейная ипотека» лишь единожды. Это означает, что ранее выданные льготы будут учитываться при дальнейшем оформлении займа.

Ариана Ранцева