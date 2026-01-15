В Татарстане 123 студентки получили выплаты по 100 тысяч рублей за рождение детей

Выплата направлена на оказание материальной помощи молодым мамам, совмещающим учебу с воспитанием детей, и поддержку демографической политики региона

Фото: Реальное время

По инициативе раиса Татарстана Рустама Минниханова 123 студентки из республики получили выплаты за рождение детей. Об этом сообщила на итоговой коллегии Министерства труда, занятости и соцзащиты республики глава ведомства Эльмира Зарипова.



Программа предусматривает единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей за рождение ребенка. Выплата направлена на оказание материальной помощи молодым мамам, совмещающим учебу с воспитанием детей, и поддержку демографической политики региона.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года пособие для беременных студенток в России увеличилось до 100% регионального прожиточного минимума.

Луиза Игнатьева