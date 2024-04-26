В Елабуге определили, как измерять расстояние от точек продажи алкоголя до детских и иных учреждений

Фото: Владимир Васильев

Исполком Елабуги определил способ расчета расстояния до объектов торговли, в которых осуществляется продажа алкогольной продукции. Постановление было принято 26 апреля 2024 года после рассмотрения представления Елабужской городской прокуратуры, узнало «Реальное время».



Расстояние от объектов детских, образовательных, медицинских, учреждений спорта, оптовых, розничных рынков, вокзалов до объектов торговли будет измеряться по пешеходной зоне (в отсутствии таковой — по кратчайшему пути), при пересечении пешеходной зоны с проезжей частью — по близ расположенному пешеходному переходу.

Если у объекта есть обособленная территория, то расстояние будет измеряться от входа для посетителей на эту территорию до входа в торговый объект.

Если обособленной территории нет, то расстояние будут измерять от входа в здание, где расположен объект, до входа в стационарный торговый объект.

Отделу архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета Елабужского муниципального района поручено разработать схемы границ прилегающих территорий, на которых запрещена розничная продажа алкоголя.

Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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Рената Валеева