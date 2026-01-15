Межрегиональные автобусные перевозки переведут на электронный документооборот

Сейчас участие в эксперименте добровольное для регионов и перевозчиков, но при успешном завершении эксперимента новые правила могут стать обязательными для всей отрасли

Фото: Ирина Плотникова

С 15 января по 1 ноября в России пройдет эксперимент по цифровизации пассажирских перевозок. Его цель — полный переход межрегиональных автобусных маршрутов на электронный документооборот, сообщает «Парламентская газета».

В рамках эксперимента все данные о рейсах, страховках и техосмотрах объединят в единую систему на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». Каждому маршруту и билету присвоят уникальный код, что позволит контролировать продажи и выявлять нелегальных перевозчиков.

Система должна обеспечить автоматизированный контроль графиков движения, лицензирования транспорта и продажи билетов. Особое внимание уделят выявлению автобусов без лицензий и пресечению использования регулярных рейсов под видом заказных перевозок.

Участие в эксперименте добровольное для регионов и перевозчиков. Программное обеспечение предоставляется бесплатно, поэтому стоимость проезда не вырастет. Основным ограничением может стать недостаточное интернет-покрытие на отдельных участках трасс. При успешном завершении эксперимента новые правила могут стать обязательными для всей отрасли пассажирских перевозок.

Наталья Жирнова