Марсель Миннуллин: «Врачи-инфекционисты — кадры, без которых мы не можем существовать»

Фото: Максим Платонов

«Инфекционисты всегда на передовой»

Сегодня в Казани прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Инфекционные болезни в XXI веке». Мероприятие посвящено трем великим датам — 100-летию кафедр инфекционных болезней КГМУ и КГМА, 90-летию кафедры детских инфекций КГМУ и 125-летию РКИБ имени профессора А.Ф. Агафонова.

На конференции собрались врачи-инфекционисты и эпидемиологи со всех больниц и поликлиник Татарстана, а также специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Чеченской Республики, Беларуси, Казахстана и других регионов и стран. В ходе научных сессий и симпозиумов обсудили актуальные вопросы инфекционной патологии, а также сохранение биобезопасности в современных реалиях.

На конференции собрались врачи-инфекционисты и эпидемиологи со всех больниц и поликлиник Татарстана, а также специалисты разных регионов России и других стран. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На пленарном заседании с приветственным словом выступил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин. В первую очередь он отметил вклад медицинских вузов в подготовку кадров для системы здравоохранения: «Обучение врачей-инфекционистов и эпидемиологов в Республике Татарстан началось с открытия профильных научных кафедр. За сто лет на кафедрах прошли обучение тысячи студентов и врачей. Именно врачи-инфекционисты — это тот кадровый состав, без которого мы не можем существовать».

«Вы тот потенциал, который сейчас нам крайне необходим», — отметил Марсель Миннуллин, обращаясь к участникам конференции. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Задача — не просто готовиться к эпидемиям, а быть готовыми к ним»

Директор Детского НКЦ инфекционных болезней ФМБА России, главный инфекционист Санкт-Петербурга Константин Жданов рассказал, с какими вызовами со стороны инфекционных болезней сегодня сталкивается мир.

— Ковид пережили, но ковид не ушел. Вызовы есть постоянно: грипп, который появляется ежегодно, есть другие вызовы со стороны респираторных инфекций, кишечных, и не только. Задача инфекционной службы в этих условиях — не просто готовиться к эпидемиям, а быть готовыми к ним. Это разные вещи, — подчеркнул Константин Жданов.

По его словам, инфекционистам сейчас есть к чему готовиться. Опыт, который был получен в условиях пандемии коронавирусной инфекции, просто уникален, но его недостаточно: «Ситуация каждый раз меняется: разные вирусы, разные болезни, состояния пациентов, окружающая среда, влияющая на микро- и макроорганизмы». Медицинскому сообществу предстоит большая работа в области профилактики, отметил главный петербургский инфекционист:

— У нас проблема с вакцинопрофилактикой в стране, не только у нас, но и по всему миру. Антипрививочная кампания, к сожалению, набирает такие большие темпы, что бороться с ней становится сложнее с каждым годом. Из-за этого растет заболеваемость корью, коклюшем. Детские болезни — вакциноуправляемые заболевания — набирают силу. Это ужасно!

Оценивая достижения татарстанских инфекционистов, Константин Жданов отметил, что Казань и в целом Республика Татарстан как регион для страны очень много значат.

— Неслучайно 100 лет назад здесь образовалось несколько профильных научных кафедр. Заслуги наших коллег-инфекционистов из Казани известны на всю страну. Нам есть что обсудить сегодня. В перспективе у нас очень много совместных (с Детским НКЦ инфекционных болезней ФМБА России, — прим. ред.) научных проектов, исследований, в том числе по новым инфекциям и по профилактике, — заключил спикер.

Инфекционной больнице — 125 лет

Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора Агафонова ведет борьбу с инфекционными заболеваниями и остается на страже здоровья татарстанцев уже 125 лет. История клиники берет начало в 1899 году, когда на окраине Казани открылась детская больница на 40 коек. В 1918 году ее возглавил родоначальник инфекционной службы Андрей Федорович Агафонов, чье имя сегодня носит больница. На базе учреждения работала кафедра инфекционных болезней Казанского клинического института, сотрудники которой занимались санитарным просвещением населения, участвовали в борьбе с сыпным тифом, дизентерией, малярией и другими инфекциями.

К середине 1930-х годов в республике полностью ликвидировали заболеваемость оспой, полиомиелитом, возвратным тифом, свели к единичным случаи дифтерии и малярии. Благодаря работе врачей-инфекционистов резко снизилась частота кишечных инфекций и брюшного тифа. Годы Великой Отечественной войны стали настоящим испытанием для всей советской медицины. В Казани резко ухудшилась эпидситуация. Невероятными усилиями медицинской службы Татарской АССР удалось своевременно диагностировать и быстро госпитализировать инфекционных больных, чтобы предотвратить возникновение эпидемий. В послевоенные годы специализированная медицинская помощь усиливалась, расширялась коечная сеть стационаров. В 1969 году на улице Окольной ввели новую типовую детскую инфекционную больницу.



В истории современной Казани было немало эпидемий, которые уносили сотни человеческих жизней. В 1970 году город захлестнула эпидемия менингита, в 1991-м возникла новая угроза — дифтерия, а в 2001 году жителей потрясла вспышка холеры. Благодаря самоотверженной работе специалистов инфекционной больницы удалось справиться с этими грозными инфекциями. Именно сотрудники инфекционной больницы взяли на себя заботу о первых детях, которые родились от родителей с ВИЧ-инфекцией.

В 2006 году открыли новую клинику, объединившую первую и вторую инфекционные больницы. В 2017 году к ней присоединили Городской диагностический центр по лабораторной диагностике инфекционных заболеваний. Когда в 2020 году вспыхнула пандемия COVID-19, своим самоотверженным трудом медики РКИБ вписали себя в историю России. Казань стала одним из первых городов страны, где стали оказывать помощь больным ковидом. Восемь россиян с круизного лайнера Diamond Princess спецбортом МЧС доставили и разместили в РКИБ. Стремительное распространение пандемии потребовало увеличения коечного фонда — за рекордные сто дней в Казани сдали новый корпус больницы.