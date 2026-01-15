Правительство предложило регионам направлять свои средства на строительство федеральных дорог

По словам председателя правительства Михаила Мишустина, новый подход ускорит реализацию важных инфраструктурных проектов в регионах и улучшит дорожную сеть

Фото: Василя Ширшова

Министерство транспорта разработало законопроект, позволяющий субъектам России вкладывать региональные деньги в строительство и содержание федеральных автомобильных дорог совместно с федеральным бюджетом и частными инвесторами. По словам председателя правительства Михаила Мишустина, новый подход ускорит реализацию важных инфраструктурных проектов в регионах и улучшит дорожную сеть. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ в своем телеграм-канале.

Строительство южного обхода Тюмени и развязки трассы М-12 «Восток» с Малым кольцом Подмосковья станут первыми проектами, где регионы будут активно привлекать собственные средства наряду с федеральными инвестициями и частным капиталом.

Михаил Мишустин напомнил, что за последние годы объем построенных и реконструированных дорог составил около 140 тысяч километров. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее «Реальное время» писало, что новый участок трассы М-12 Москва — Казань получил разрешение на строительство.



Ариана Ранцева