С трасс М-7 и М-12 в ГЛОНАСС 112 поступило 910 обращений

Большинство сигналов, зафиксированных в 2025 году, было связано с дорожно-транспортными происшествиями

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году с автомобильных трасс М-7 и М-12 в систему экстренного реагирования ГЛОНАСС 112 поступило 910 обращений. Большинство сигналов было связано с дорожно-транспортными происшествиями.

Как сообщили в региональном Министерстве цифрового развития, стабильная мобильная связь на всем протяжении трасс имеет ключевое значение для передачи экстренных вызовов. В ведомстве отмечают, что наличие устойчивого сигнала позволяет оперативно направлять помощь при авариях и других нештатных ситуациях.

В 2025 году особое внимание уделялось развитию связи на транспортных направлениях. Вдоль трассы М-7 было установлено 14 новых базовых станций, еще 40 объектов появилось на трассе М-12. Это позволило расширить зону покрытия на протяженных участках дорог и сократить количество мест с нестабильной связью.

По словам заместителя министра цифрового развития Альберта Яковлева, за последние три года вдоль трасс М-7 и М-12 было установлено около 200 базовых станций. Он подчеркнул, что связь на трассах необходима не только для доступа к интернету и навигации, но и для обеспечения возможности экстренного реагирования.

Ариана Ранцева