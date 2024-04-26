Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем родного языка и 138-летием со дня рождения Габдуллы Тукая

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к жителям республики с поздравительной речью по случаю празднования Дня родного языка:

— Традиционные для нашего народа духовно-нравственные ценности — это основа, которая помогает нам выстоять в любых самых непростых условиях. Они же — фундамент для нашего стабильного развития и новых достижений. Их выражение в слове наиболее ярко проявилось в творчестве Габдуллы Тукая.

Поэзия и проза гения татарской литературы пронизаны любовью к Родине, в них воспеваются труд, мужественность, искренность, честность с собой и людьми. Габдулла Тукай не приемлет человеческие пороки, праздность и эгоизм. Именно поэтому его произведения вне времени. Красота слога и глубина мысли ставят Тукая в один ряд с гениями мировой литературы, — сказал в поздравлении Минниханов.

Также Рустам Минниханов напомнил, что книги с произведениями Тукая восхищали современников, придавали сил бойцам во время Великой Отечественной войны и сегодня вдохновляют на защиту Отечества. По сей день Тукай является олицетворением самобытности татарской культуры и братского единения с уникальными культурами других народов.

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Рената Валеева