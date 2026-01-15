В 2025 году в Татарстане снизилось довольство учреждениями культуры

Средний показатель по России остался примерно на том же уровне

Фото: Максим Платонов

В 2025 году в Татарстане заметно снизилась удовлетворенность граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. Имеющиеся в распоряжении «Реального времени» данные Министерства культуры РФ говорят, что в январе этот показатель составлял 95,4%, снизившись к декабрю до 88,1%. Общий показатель удовлетворенности за год составил 89,5%.

Общий показатель по России в январе 2025 года составлял 94%, к концу года он увеличился до 96,4%, а годовой показатель довольства составил 93,6%. Отдельных данных по Приволжскому федеральному округу Минкульт не предоставляет.

Самым удовлетворенным в начале года был Чукотский автономный округ с показателем в 98,5%. В конце года регион показал незначительное снижение — до 98,2. Но из-за резкого снижения удовлетворенности в апреле — июне (немногим выше 58%) общий показатель за год составил 86,4%.

Меньше всех довольными своими организациями культуры в начале 2025-го стали жители Курской области. Там показатель составлял всего 67,7%, но уже к концу года он вырос до 95,3% с годовым значением в 69,6%. Противоположную динамику показала Марий Эл. В январе уровень удовлетворенности в республике составлял 96,9%, рухнув в декабре до 60,6% с годовым показателем в 91,2%.

Артем Гафаров