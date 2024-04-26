«Это значит, что мы идем по правильному пути» — в Казанском кремле вручили Тукаевскую премию

В этом году Госпремию имени Г. Тукая получили четверо деятелей литературы и искусства

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казанском кремле раис РТ Рустам Минниханов вручил государственные премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. Ее обладателями стали четверо деятелей культуры. Кроме того, сегодня глава республики вручил государственные награды Республики Татарстан. Так, среди эстрадных и классических исполнителей стало на семь народных артистов РТ больше. Подробности в материале «Реального времени».

«Мы рады вручить ее самым достойным деятелям культуры»



Встречу с лауреатами Госпремии имени Г. Тукая раис РТ начал с поздравления с днем рождения великого татарского поэта и Днем родного языка. «Премия имени Габдуллы Тукая была и остается очень высокой наградой, и мы рады вручить ее самым достойным деятелям культуры», — отметил Рустам Минниханов.

Премия имени Габдуллы Тукая была и остается очень высокой наградой. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В этом году Государственной премии имени Габдуллы Тукая удостоились:

поэт Ляис Харрасов (Лаис Зулькарнай) — за книгу «Узганны кабатлау»;

скульптор Кадим Замитов — за создание серии скульптурных портретов и фигур, посвященных выдающимся историческим деятелям татарской культуры;

руководитель камерного хора РТ Миляуша Таминдарова — за развитие, продвижение и сохранение татарской хоровой культуры Татарстана, а именно работу «Антология татарской хоровой музыки»;

писатель, заслуженный деятель искусств РТ Борис Вайнер — за многолетний вклад в детскую поэзию, прозу и драматургию, переводы и популяризацию лучших произведений татарской литературы и фольклора для детей.

Напомним, что Тукаевская премия присуждается отдельным лицам и творческим коллективам за выдающиеся достижения в области культуры и искусства. Каждый лауреат получает 1 млн рублей.

«Такое бывает раз в жизни»

«Вы даже не представляете, какое сегодня для меня событие», — начала руководитель и дирижер Государственного камерного хора РТ. — Сегодня мне вручили очень почетную премию, и я считаю, что выше этого нет ничего. Мне кажется, что это выше всех моих званий», — призналась Таминдарова.

«Вы даже не представляете, какое сегодня для меня событие», — призналась Миляуша Таминдарова. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Это не просто премия или предмет гордости. Особенно ценна эта награда тем, что носит имя великого Тукая. Что для нас всех значит этот невыросший мальчик, хрупкий, тонкий, но такой сильный? Стихи Тукая, которые я спела в этой жизни, поражали меня огромной, колоссальной внутренней силой при этой физической слабости. Это всегда манифест, это всегда манифест татар, всегда урок, как нам научиться быть гордыми. Как нам научиться расправлять крылья. Как нам научиться ценить и уважать собственную нацию. И это не пустые слова, — уверена обладательница премии.



Кадиму Замитову Госпремию Тукая вручили за создание скульптур выдающихся исторических деятелей татарской культуры. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Я услышал о присуждении премии, будучи в Москве, и даже не поверил своим ушам. Только когда раис приколол значок мне на грудь, я наконец осознал это, — говорит скульптор. — Это большая гордость для меня, такая премия вручается раз в жизни.

Автор сегодня работает над проектом, что займет почетное место на территории музейного комплекса Габдуллы Тукая в селе Новый Кырлай в Арском районе после реконструкции, которая на днях входит в активную фазу.

— Сейчас я готовлю 22 бюста самых известных татарских писателей начиная со Средневековья, заканчивая современниками. Они будут установлены на «Аллее писателей», которая откроется к 140-летию Габдуллы Тукая, — рассказал Замитов.

«Это значит, что мы идем по правильному пути»

Сегодня же государственные награды получили и другие деятели культуры. Так, в Татарстане стало больше народных артистов РТ на семь человек. Высокого звания удостоились Лилия Махмутова, Эльмира Калимуллина, Айгуль Бариева, Вадим Захаров, Ваис Байрамов, Равиль Галиев и другие.

Эльмира Калимуллина получила звание народной артистки РТ. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Популярная исполнительница Эльмира Калимуллина с трудом сдерживала свои эмоции во время церемонии награждения и призналась журналистам, что если бы не протокол, то она бы вскрикнула от радости прямо перед раисом. Певица высказала слова благодарности всей республике, руководителям, организаторам, своей семье.



«Отмечать буду марафоном до цирка, где сегодня пройдет премьера спектакля «На Сенном базаре» по произведениям Габдуллы Тукая. Я сыграю роль возлюбленной поэта Зайтуны», — рассказала певица, признав, что высокая награда — это еще и ответственность, что не зависит от того, есть звание или нет. «Это всего лишь подтверждение того, что мы идем по правильному пути и нас поддерживает республика», — отметила Калимуллина.

Лилия Махмутова, актриса театра имени Карима Тинчурина, дочь легендарной актерской пары Халиля и Исламии Махмутовых, стала третьей из династии Махмутовых, получившей звание народного артиста. Всего семья посвятила театру 174 года.



Айгуль Бариева со слезами на глазах призналась, что посвящает эту победу своему отцу — известному актеру Шамилю Бариеву, который безвременно ушел из жизни в 44 года.

Айгуль Бариева со слезами на глазах призналась, что посвящает эту победу своему отцу. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— 30 лет назад эту высокую награду должен был получить мой отец. Он не успел… Когда мы его хоронили, я дала себе слово, что получу звание ради него. 30 лет я шла к этой цели, чтобы фамилия Бариевых заняла достойное место в списке удостоенных звания народного артиста Татарстана.

1 / 45 realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

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realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

м

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

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м

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

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realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов