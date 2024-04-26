Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 16% годовых. В своем решении совет опирался на текущую экономическую обстановку в стране и прогнозы по инфляции.

Решение совета обусловлено тем, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Из-за повышенного внутреннего спроса инфляция будет возвращаться к цели медленнее, чем прогнозировал Банк России в феврале.

Чтобы инфляция вернулась к цели и стабилизировалась вблизи 4%, потребуется поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в экономике дольше, чем предполагалось, отметил ЦБ. Банк России повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15—16% и 10—12% соответственно. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3—4,8% в 2024 году и вернется к 4% в 2025 году.

В марте рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,5% в пересчете на год. Это произошло за счет волатильных компонентов. Устойчивое инфляционное давление также уменьшилось, но остается на высоком уровне из-за активного роста внутреннего спроса. Инфляционные ожидания демонстрируют разнонаправленную динамику, но в целом остаются на повышенных уровнях.

Инфляционные ожидания населения продолжили снижаться, а ценовые ожидания предприятий, напротив, немного выросли после нескольких месяцев снижения.

Российская экономика продолжает расти заметно быстрее, чем прогнозировалось. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса. Прогноз по росту ВВП в 2024 году повышен до 2,5—3,5%.



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Артем Гафаров