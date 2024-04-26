Правительство Татарстана выплатит по 360 тысяч рублей бойцам нового именного батальона

Фото: Динар Фатыхов

Заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Рустам Сафиуллин сообщил, что в мае на одном из полигонов в Самарской области начнут формировать мотострелковый батальон из жителей Татарстана.

Каждому из них правительство республики выплатит единовременно 360 тысяч рублей. Также бойцам полагаются 195 тысяч рублей от Министерства обороны РФ. Кроме того, правительство Татарстана поможет в обеспечении бойцов обмундированием и необходимым снаряжением.

Батальон получит название «Батыр» в честь тюркских воинов и героя сказки поэта Габдуллы Тукая. В подразделение войдут порядка 400 человек.

Напомним, ранее в разы увеличилось и число иностранцев, готовых заключить контракт с Вооруженными силами России, рассказал «Реальному времени» заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Рустам Сафиуллин.

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Рената Валеева