Данис Зарипов и Илья Вольфсон сыграли в хоккей с детским клубом «Дизель» из Луганска

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

В товарищеском матче между детскими хоккейными клубами «Стрела» (Казань) и «Дизель» (Луганск) приняли участие бывший капитан ХК «Ак Барс» Данис Зарипов, депутат Государственной думы Илья Вольфсон, защитник «Ак Барса» Никита Лямкин и бывший игрок КХЛ Рафаэль Ахметов. Матч завершился со счетом 8:6 победой луганской команды. Данис Зарипов и Илья Вольфсон забросили по две шайбы.

Команда «Дизель» приехала в Казань на учебно-тренировочные сборы по инициативе экс-капитана «Ак Барса». Встреча состоялась при поддержке Федерации хоккея Республики Татарстан.

Данис Зарипов познакомился с ребятами из «Дизеля» во время поездки в марте этого года в новый российский регион. предоставлено пресс-службой СМУ-88

Данис Зарипов познакомился с ребятами из «Дизеля» во время поездки в марте этого года в новый российский регион. Зарипов поддержал инициативу проведения учебно-тренировочных сборов для детей из Луганска.

— Мы с Данисом давно дружим и стараемся поддерживать инициативы друг друга, если они направлены на развитие детского спорта. Он делает большое и нужное дело — вдохновляет и дает мотивацию продолжать работать и развивать свои навыки. Уверен, кто-то из этих мальчишек еще вырастет в серьезных хоккеистов, которыми будет гордиться вся страна, — отметил Илья Вольфсон.

Хоккейный клуб «Стрела», основанный в 2023 году, в первый год своего существования смог выйти в плей-офф детского первенства Республики Татарстан по хоккею и стать бронзовым призером соревнований. предоставлено пресс-службой СМУ-88

Напомним, хоккейный клуб «Стрела», основанный в 2023 году по инициативе депутата Госдумы Ильи Вольфсона, в первый год своего существования смог выйти в плей-офф детского первенства Республики Татарстан по хоккею и стать бронзовым призером соревнований.

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Артем Гафаров