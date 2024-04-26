Жители России стали чаще читать на татарском языке

Согласно аналитике обезличенных данных абонентов «Мегафона», в 2024 году трафик, приходящийся на сайты и сервисы с контентом на татарском, вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такими данными с «Реальным временем» поделилась пресс-служба «Мегафона».

Большая часть трафика (61%) приходится на жителей Татарстана, остальные 39% — на пользователей из других регионов России. Наибольший интерес к таким ресурсам проявляют клиенты оператора из Башкортостана и Самарской области. Также в топ-5 — москвичи, жители ХМАО-Югры и Ульяновской области.

Самым быстрорастущим сегментом стали сетевые площадки периодических изданий на татарском. За первые четыре месяца текущего года посетители новостных порталов потратили на 36% больше мобильного интернет-трафика, чем годом ранее. По средней длительности пребывания на сайте также лидируют онлайн-СМИ.

Ресурсы с детским контентом, анимационными фильмами и телевизионными программами чаще посещают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Смоленской области. Информационные порталы с новостями на татарском в основном читают жители Башкортостана, Самарской области и ХМАО-Югра. Тонкости языка на обучающих сайтах и онлайн-словарях больше других познают пензенцы, башкортостанцы и москвичи.

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Артем Гафаров