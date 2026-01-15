Денежные переводы из России в Грузию упали на 13,6%

Лидером среди стран-отправителей стала Америка

Объем денежных переводов из России в Грузию за 2025 год сократился на 13,6%, составив $467,6 млн против $541,2 млн годом ранее, пишет ТАСС.

Лидером среди стран-отправителей стала Америка ($682,3 млн, +19,1%), следом идет Италия ($620,9 млн, +9,5%). Россия оказалась лишь третьей. Максимальные переводы были зафиксированы в июле ($45,3 млн). Общий объем поступлений в Грузию достиг отметки в $3,6 млрд (+8,5%).

Ариана Ранцева