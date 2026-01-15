В 2026 году на программу «Земский учитель» направят более 1,1 млрд рублей

Программа пользуется популярностью среди педагогических работников

Фото: Артем Дергунов

Федеральная программа «Земский учитель», запущенная в 2020 году, получила значительное увеличение финансирования. В 2026 году правительство планирует выделить более 1,1 млрд рублей на обеспечение сельских школ профессиональными педагогами. Об этом сообщило правительство России в своем телеграм-канале.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко объявил о расширении программы и увеличении числа вакансий.

Основные моменты:

Количество вакансий удвоилось и достигло 1 216, что обеспечит образовательные учреждения квалифицированными специалистами.

Участникам программы полагается единовременная выплата в размере 1 млн рублей. В некоторых регионах сумма достигает 2 млн рублей.

Программа продолжает действовать в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и продлена до 2030 года.

Программа пользуется популярностью среди педагогических работников, тысячи учителей приняли в ней участие и успешно трудятся в образовательных учреждениях регионов.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане увеличили число грантов для некоторых учителей, но размер выплаты оставили прежним.

Ариана Ранцева