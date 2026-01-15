В 2026 году на программу «Земский учитель» направят более 1,1 млрд рублей
Федеральная программа «Земский учитель», запущенная в 2020 году, получила значительное увеличение финансирования. В 2026 году правительство планирует выделить более 1,1 млрд рублей на обеспечение сельских школ профессиональными педагогами. Об этом сообщило правительство России в своем телеграм-канале.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко объявил о расширении программы и увеличении числа вакансий.
Основные моменты:
- Количество вакансий удвоилось и достигло 1 216, что обеспечит образовательные учреждения квалифицированными специалистами.
- Участникам программы полагается единовременная выплата в размере 1 млн рублей. В некоторых регионах сумма достигает 2 млн рублей.
- Программа продолжает действовать в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и продлена до 2030 года.
Программа пользуется популярностью среди педагогических работников, тысячи учителей приняли в ней участие и успешно трудятся в образовательных учреждениях регионов.
Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане увеличили число грантов для некоторых учителей, но размер выплаты оставили прежним.
