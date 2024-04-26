В Казани по делу о «дисконтной» афере арестован чиновник Росреестра

Фото: Ирина Плотникова

Под домашний арест до 27 мая отправил сегодня Приволжский райсуд Казани замначальника отдела материально-технического обеспечения Росреестра Сирина Гарипова. По данным источников «Реального времени», он частично признал вину в мошенничестве.



Напомним, факт незаконного отчуждения служебной иномарки Toyota Land Cruiser 200 выявили сотрудники прокуратуры Приволжского района в ходе проверки по заданию центрального аппарата. Позднее по этой истории в отделе СК по Приволжскому району Казани возбудили дело об афере.

По версии силовиков, незаконную сделку провернули минувшей осенью в несколько этапов. Сначала был составлен акт, что иномарка нуждается в дорогостоящем ремонте — на 2,4 млн рублей, затем было решено выставить машину на торги. Но перед этим Росреестр заказал оценку стоимости автомобиля с учетом требуемого ремонта, в результате автомобиль был оценен всего в полмиллиона рублей, то есть в пять раз дешевле рыночной стоимости. В итоге машина была предложена автосалону за 545 тысяч рублей и каким-то волшебным образом продана почти за 3 млн рублей без якобы необходимого ремонта.

Гарипова задержали по этому делу два дня назад. Источники «Реального времени» не исключают, что в деле могут появиться и иные фигуранты.

«С мерой пресечения защита не согласна. В ближайшее время планируем обжаловать решение суда», — сообщила «Реальному времени» адвокат чиновника Алия Хилинина.