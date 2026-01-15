В Зеленодольске бродячие собаки напали на женщину с маленькой дочкой

Для защиты себя и ребенка матери пришлось использовать санки и отбиваться ногами

Фото: Максим Платонов

В Зеленодольске стая бродячих собак напала на местную жительницу с трехлетней дочерью. Происшествие случилось возле дома №82 на улице Калинина, когда женщина с ребенком направлялись в детский сад, сообщает «Татарстан 24».

По словам пострадавшей, на них набросилось около семи агрессивных животных. В состоянии испуга мать схватила ребенка и попыталась укрыться у пешеходного моста, однако собаки продолжали преследование. Девочка сильно испугалась и начала громко плакать. Ситуация осложнилась тем, что две собаки продолжали угрожать, находясь у моста, пока не пришел муж женщины. Для защиты себя и ребенка матери пришлось использовать санки и отбиваться ногами.

Напомним, ранее в поселке Васильево подобная стая из десяти собак напала на школьницу, возвращавшуюся домой из учебного заведения. Полученные травмы оказались смертельными, и девочка скончалась в реанимации. Позднее в Татарстане приняли законопроект о регулировании обращения с безнадзорными животными.

Сообщается, что в связи с участившимися случаями нападения безнадзорных животных жители Зеленодольска 14 января обратились в районную администрацию с коллективным требованием принять срочные меры по решению проблемы бродячих собак и обеспечению безопасности горожан.

Напомним, что на отлов бездомных животных в Зеленодольске на весь 2026 год выделят 10 млн рублей. Такие документы появились на сайте госзакупок.

Наталья Жирнова