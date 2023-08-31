Итоги дня: старт ТНФ-2023, новые школы в Татарстане, анонс сокращения поставок нефти
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 31 августа:
- В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум. Он приурочен к 80-летию нефтедобычи в республике. В форуме принимают участие 180 компаний, представители 27 регионов России и пяти стран. На мероприятии работает выездная редакция «Реального времени».
- Раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая на пленарном заседании Татарстанского нефтегазохимического форума, поднял проблему эффективности налогообложения тех, кто нефть. По его мнению, государство должно стимулировать преобразования, а не увеличивать налоговую нагрузку. Он подчеркнул, что налогообложение тех, кто добывает тяжелую и легкую нефть, не должно быть одинаковым. Подробности — в нашем материале.
- Также Рустам Минниханов принял участие в приеме и передаче в эксплуатацию 11 новых школ. По его словам, все эти общеобразовательные организации построены на общую сумму более 17 млрд рублей. Они откроются в Арском, Алексеевском, Высокогорском, Тукаевском, Мамадышском районах, в Набережных Челнах и Казани, уточнил он. При этом министр просвещения России Сергей Кравцов, который также присутствовал на церемонии, заявил, что опыт Татарстана по строительству школ и детских садов тиражируют в другие регионы России.
- Кроме того, раис Татарстана заявил, что у республики и Белоруссии есть все возможности для поступательного наращивания взаимодействия. Страну он назвал одним из ведущих зарубежных партнеров региона, обратив внимание, что двухсторонний товарооборот превышает $1 миллиард. Вместе с этим он отметил, что регион также стремится вносить вклад в развитие российско-бахрейнских отношений. По его словам, у Татарстана и Бахрейна много направлений для сотрудничества, а также есть «необходимость активизации связей в торгово-экономической сфере». Рустам Минниханов также заявил, что Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с Анголой.
- Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, что с начала 2023 года в республике выявили 13 603 случая заражения COVID-19. По ее словам, в структуре заболеваемости коронавирусом по-прежнему доминирует омикрон-штамм. При этом она отметила, что заболеваемость COVID-19 в регионе в ближайшее время может начать расти, так как наступает сезон ОРВИ. В настоящее время ситуация по заболеваемости гриппом стабильна, а показатель ниже эпидпорога на 12%, добавила Авдонина.
- Специалист также сообщила, что в образовательных организациях республики в новом учебном году продолжат проводить утренние фильтры.
- Вместе с этим, по словам Авдониной, привить от гриппа уже планируют 2 421 486 человек — почти 60% от всего населения Татарстана. Кроме того, она рассказала, что за 2023 год в республике зарегистрировали 92 случая кори.
- В свою очередь главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов заявил, что в регионе на сегодняшний день занято почти 90% коек для пациентов с COVID-19. Он также отметил, что в преддверии сезона ОРВИ и гриппа и ожидаемого роста заболеваемости коронавирусом в медучреждениях создают резерв лекарств и масок.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин держит на контроле и регулярно обсуждает с правительством тему роста цен. По его словам, инфляция сейчас чуть выше целевого уровня, но тем не менее она является достаточно низкой.
- В СИЗО скончался военнослужащий, в начале августа угрожавший взорвать гранату на Нагаевском шоссе в пригороде Уфы. Напомним, дезертира 1984 года рождения, на которого было заведено уголовное дело за оставление части, отправили на экспертизу к психиатру в поселок Базилевка. По дороге он достал гранаты и стал угрожать взорвать их. Глава Башкирии Радий Хабиров выезжал на место переговоров. Также он заявил, что возьмет на себя организацию похорон.
- В Татарстане стартовало досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов муниципальных образований. По 5 сентября оно будет проходить в помещениях территориальных избирательных комиссий, а с 6 по 9 сентября — в помещениях участковых избирательных комиссий.
- Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия договорилась со странами ОПЕК+ о новых параметрах сокращения поставок российской нефти на внешние рынки, они будут опубликованы на следующей неделе. Напомним, в марте страна начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с от средних февральских значений.
- Татарстан по итогам января — июля 2023 года стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по объему введенного жилья. За это время на территории республики построили 2,498 млн «квадратов», что на 15,3% больше, чем в первые семь месяцев прошлого года.
- По данным Гидрометцентра Татарстана, в начале сентября на территории республики ожидается потепление до +25 градусов. В конце этой недели — 1—3 сентября — сохранится прохладная сухая погода. Дожди в эти дни маловероятны. Ночью прогнозируется от +5 до +12 градусов, днем — от +19 до +24 °С. В начале следующей недели местами возможен кратковременный дождь. Днем температуры воздуха будут достигать +20..+25 градусов.
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об увеличении финансирования государственной программы «Развитие культуры РТ». Так, затраты на нее выросли на 18,2 млн рублей. Реализация ее целей и задач в 2025 году позволит увеличить число посещений музеев до 177,7%. Еще до 22% вырастет доля новых постановок в общем количестве спектаклей и до 46% поднимется доля национальных фильмов в общем объеме кинопроката.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство страны направит еще более 30 млрд рублей на повышение зарплат сотрудников федеральных государственных учреждений — педагогов, врачей, работников науки и культуры. Он также напомнил, что с начала 2023 года «фонд оплаты труда для бюджетников, которые подпадают под действие майских указов, был уже увеличен».
- Из-за специфики международного музыкального фестиваля «СоТворение», на котором все музыканты выступают с живой музыкой, в Казани уже начали строить сцену для мероприятия. В программу уже вошли десятки коллективов общей численностью 150 артистов.
- В Бабушкинском райсуде Москвы стартовали прения по «делу МЧС Татарстана». Для бывшего замглавы ведомства Ильхама Насибуллина прокурор предложил наказание в 8 лет колонии общего режима со штрафом в 940 тысяч рублей. Для директора фирмы «ОДС РТ» Ленура Зиннатуллина — 6,5 года и штраф в 900 тысяч, а замдиректора «ОДС РТ» Ильнару Гимадиеву — 6 лет колонии со штрафом в полмиллиона рублей. Напомним, их обвиняют в хищениях из бюджета на сумму 120 млн рублей. Ожидается, что приговор по резонансному делу будет оглашен завтра.
- В Татарстане с начала этого года на пожарах погибли 82 человека, из них — семь детей. Различные травмы на пожарах получили 135 человек. Еще 235 татарстанцев удалось спасти. Всего с 1 января на территории республики произошел 3 441 пожар.
- Минюст России сообщил, что с 2015 года из реестра иностранных агентов исключили 52 физических и юридических лица. Такое решение было принято в связи с прекращением иностранного финансирования и других признаков иностранного влияния.
- В Казани собираются провести оцифровку дворов в соответствии с требованиями системы «Наш двор». Под нее попадут 457 территорий во всех районах города. На работы из городского бюджета выделили почти 25 миллионов рублей. В ходе них будут построены цифровые модели дворов, которые потом появятся на карте инженерных коммуникаций и строительства. Они будут включать в себя топографический план с подземными коммуникациями, а также план местности с деревьями и другими элементами благоустройства. Детали — в материале «Реального времени».
- Новым тренером академии казанского «Рубина» стал Александр Бухаров. Он будет работать в клубе в качестве наставника нападающих. 38-летний уроженец Челнов большую часть своей спортивной карьеры посвятил казанскому клубу. Всего во всех турнирах за казанскую команду сыграл 110 матчей, забил 37 голов.
- Центробанк изучает возможность разморозки счетов депозитариев из дружественных стран, чтобы упростить допуск на российский рынок иностранных инвесторов. Такое решение позволит инвесторам из дружественных стран работать на российском рынке. В настоящее время они «заперты» в счетах типа С, куда можно зачислять только рубли.
- В текущем году в Татарстане показатель обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей составил 204,42 случая на 100 тысяч населения. Это на 7,3% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года (220,47), но на 8,4% выше среднемноголетнего уровня (188,65).
- Накануне Вахитовский суд Казани отправил под арест двух новых фигурантов дела о хищениях с Казанского вертолетного завода — начальника отдела материально-технического снабжения АО «419 авиаремонтный завод» Антона Орлюка из Санкт-Петербурга и директора новосибирской фирмы «Аввис» Станислава Федосова. Общий ущерб потерпевший КВЗ и следователи оценили в 18 млн 97 тысяч рублей.
- Жительница Казани Диана Кириллова сумела засудить местную спортивную школу «Приволжанин» за то, что оттуда выгнали ее сына. По ее словам, ребенка отчислили из учреждения якобы за систематические прогулы, а на самом деле за отказ ходить на платные занятия. Согласно решению суда, она и ее сын должны получить от директора школы и тренера порядка 16 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Детали — в материале «Реального времени».
- На конец лета к новому отопительному сезону в Татарстане подготовлено 3 169 котельных, или 98% от их общего количества. Паспорта готовности, например, получили 93% многоквартирных домов республики. Это 16 508 объектов.
- Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря. Как рассказали в Минобороны России, увидев приближение МиГа норвежский самолет развернулся от границы, а потому нарушение не было допущено.
- Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес покинул свою должность. Он занимал этот пост чуть более четырех лет — с 24 июля 2019 года. Вместе с этим король Великобритании Карл III одобрил назначение на данное место министра энергетической безопасности и климатической нейтральности страны Гранта Шэппса.
- Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой на IV квартал 2023 года. Решение было принято для ограничения роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
Ключевые события 554-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Брянской области разгромлена диверсионная группа из сотрудников Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Службы специальных операций. Диверсанты планировали устроить в России серию терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. Силовикам удалось задержать пятерых человек и ликвидировать еще двоих.
- На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. В течение прошедших суток отражены пять контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сергеевка и Новоегоровка. Потери украинских войск составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также две гаубицы Д-20.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Андреевка, Майорск и Авдеевка. За сутки потери украинских войск на данном направлении составили до 365 военнослужащих, три боевые машины пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера, 32 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражено пять атак 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. Уничтожено до 85 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также три гаубицы Д-30.
- На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва. Потери украинских войск составили до 55 военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
- На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное. Потери украинских войск составили до 100 военнослужащих, четыре автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», а также орудие М119 производства США.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Михайловка уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6 266 беспилотных летательных аппаратов, 434 зенитных ракетных комплекса, 11 578 танков и других боевых бронированных машин, 1 147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 570 единиц автомобильной техники.
- Минобороны России сообщило, что Киев предпринял попытку дискредитировать российские Вооруженные силы при ротации миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции. По данным военного ведомства, на пути движения миссии применялись средства, имитировавшие взрывы боеприпасов.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнес Татарстан
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