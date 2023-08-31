В Татарстане стартовало досрочное голосование на допвыборах депутатов муниципальных образований

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане началось досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов муниципальных образований, сообщили в ЦИК республики.



Досрочное голосование с 30 августа по 5 сентября будет проходить в помещениях территориальных избирательных комиссий, а с 6 по 9 сентября — в помещениях участковых избирательных комиссий.

Чтобы проголосовать досрочно, избирателю необходимо подать заявление в соответствующую избирательную комиссию. В нем необходимо указать ФИО, дату рождения, адрес регистрации по месту жительства, причину досрочного голосования. Заявление можно подать в любое время до 9 сентября включительно.

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Маргарита Головатенко