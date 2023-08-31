«Суммы, конечно, смешные»: мама из Казани засудила спортшколу за то, что ее ребенка выгнали оттуда

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Жительница Казани Диана Кириллова сумела засудить местную спортивную школу «Приволжанин» за то, что оттуда выгнали ее сына. Как говорила женщина на суде, ребенка отчислили из учреждения якобы за систематические прогулы, а на самом деле за отказ ходить на платные занятия. Руководство спортшколы же отвечало, что у семейства были долги за обучение. О деталях разбирательства — в материале издания.



Ребенка выгнали за систематические пропуски

Диана Кириллова засудила спортивную школу «Приволжанин» за то, что ее ребенка выгнали за отказ ходить на платные занятия. Дело рассмотрел Приволжский районный суд. Как говорится в материалах к заседанию, сын женщины начал ходить в эту спортшколу в 2020 году. Между сторонами был заключен платный договор. Спустя некоторое время туда пришел работать новый тренер — Альберт Гимаев. Он предложил родителям дополнительные занятия для детей по легкой атлетике и плаванию также за определенную плату. Кириллова расценила это предложение как навязывание услуг, что противоречит действующему законодательству.

На этой почве у нее возник конфликт с тренером Гимаевым и директором учебного заведения Ольгой Седовой. Из-за разногласий между сторонами ребенка женщины отчислили из спортшколы за систематические пропуски. В публичное поле ссора между Кирилловой и руководством вылилась в прошлом году. Женщина говорила, что ребенок не будет ходить на занятия по плаванию и легкой атлетике, потому что не может совмещать их с другими кружками. По ее словам, после этого сына отстранили от занятий футболом. Добиться ответов от директора Седовой ей якобы тоже не удалось. И после этого словесные разногласия переросли в судебное разбирательство.

В деле также фигурирует и прокуратура Казани, которая вынесла представление об устранении нарушений федерального законодательства, поскольку документы, подтверждающие пропуски ребенка более месяца без уважительной причины, администрацией спортивной школы не представлены. Диана Кириллова считает, что отчисление сына из спортшколы нанесло ему серьезную моральную травму, выразившуюся в том, что ребенок был лишен возможности посещать спортивную школу и заниматься своим любимым делом — игрой в футбол. В результате сильных переживаний за сына у мамы резко ухудшилось состояние здоровья, дестабилизировалось артериальное давление, чего раньше не наблюдалось, нарушился сон, пропал аппетит. Сам ребенок ходит очень подавленный, в соцсети ВК происходит травля ее самой и сына.

realnoevremya.ru (архив)

В исковых требованиях к директору спортшколы и тренеру женщина указала, что требует взыскать с каждого по 250 тысяч рублей в качестве морального вреда. Седова и Гимаев с этим иском не согласились, директор настаивала на том, что ребенок систематически пропускал занятия без уважительной причины, а также у семейства был долг по оплате за обучение. Тренер же говорил, что не может считаться надлежащим истцом по этому делу, так как представление прокуратуры города не содержит указаний на его виновные действия.

Суд встал на сторону матери и ребенка, но иск удовлетворил не полностью

После полугодичных судебных тяжб решение все же было вынесено в пользу Дианы Кирилловой и ребенка. Однако требования женщины были удовлетворены лишь частично. Согласно решению суда, она и ее сын должны получить от Ольги Седовой и Альберта Гимаева порядка 16 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. А также ей должны компенсировать траты за госпошлину в размере почти 13 тысяч рублей. В остальной части иска женщине отказали.

realnoevremya.ru (архив)

«Реальное время» связалось с Дианой Кирилловой и попросило прокомментировать решение суда. Женщина сказала, что довольна исходом дела, даже несмотря на маленькие выплаты, которые ей присудили.

— Суммы, конечно, смешные. Суд постановил взыскать по 5 000 рублей с тренера и директора в пользу ребенка, по 3 000 рублей с каждого в пользу меня. У меня к этой государственной спортшколе доверия совсем не осталось, — высказалась Кириллова.

По ее словам, ребенок пока не ходит ни в одну из спортивных школ города. В данный момент они занимаются подбором учреждения и просмотром расписания занятий.

— Сейчас в другую спортивную школу не ходит сын, так как нужно сперва узнать расписание в других кружках и потом уже думать, куда идти, — заключила Диана Кириллова.

Редакция «Реального времени» также направило запрос в спортивную школу «Приволжанин» для прояснения ситуации, но ответа так и не поступило.

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Александр Зарипов