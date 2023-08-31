КВЗ обокрали на 18 млн? Снабженец из Питера и коммерсант из Новосибирска отправлены в СИЗО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне Вахитовский суд Казани отправил под арест двух новых фигурантов дела о хищениях с Казанского вертолетного завода. Список обвиняемых пополнили начальник отдела материально-технического снабжения АО «419 авиаремонтный завод» Антон Орлюк из Санкт-Петербурга и директор новосибирской фирмы «Аввис» Станислав Федосов, сообщает журналист «Реального времени».



Оба они 28 августа были приглашены на допрос в ГСУ МВД Татарстана, в Казань прилетели со своими адвокатами, а по итогам встречи со следователем были задержаны.

По версии следствия, с октября 2020 года по 12 апреля 2023 года группой установленных и пока неустановленных сотрудников Казанского вертолетного завода систематически совершались хищения деталей и запасных частей, после чего при помощи иных лиц на товар подделывали сертификаты и сбывали. В числе похищенного — почти полтысячи подшипников, кронштейн на лебедку вертолета, выхлопной патрубок, пружины тормоза и десятки других деталей. Общий ущерб потерпевший КВЗ и следователи оценили в 18 млн 97 тысяч рублей, отмечают источники «Реального времени».

Орлюк со своим адвокатом. realnoevremya.ru

Еще в апреле под следствие по этому делу попали четверо казанцев из числа работников КВЗ — обойщики цеха №31 Рустем Салаватуллин и Ильдар Мингалеев, а также их коллеги Миннуллин и Веремчук. Заметим, в обязанности обойщиков вертолетного входит изготовление комплектующих деталей, их оклейка, отделка, а также монтаж-демонтаж, установка и герметизация.



На этой неделе дело дошло до задержания коммерсантов. Ходатайство об аресте главного снабженца АО «419 авиаремонтный завод» поступило в Вахитовский райсуд Казани 30 августа. К моменту рассмотрения материала 48-часовой срок задержания прибывшего из Питера Антона Орлюка истек, поэтому на заседании он был без наручников. Материал рассматривала судья Руфина Газизова.

Старший помощник прокурора Вахитовского района Татьяна Маслова целиком поддержала позицию следствия. realnoevremya.ru

Руководитель следственной группы Айнур Сафин просил о заключении обвиняемого Орлюка под стражу до 12 октября. Вину в причастности к масштабным хищениям задержанный не признал. Старший помощник прокурора Вахитовского района Татьяна Маслова целиком поддержала позицию следствия. Защита была против — адвокат обвиняемого Сергей Филиппов предлагал ограничиться залогом в 1,5 млн рублей. Однако суд счел необходимым заключить Орлюка в СИЗО.

Заметим, АО «419 авиаремонтный завод» входит в холдинг «Вертолеты России», завод основан в 1942 году и сейчас специализируется на капитальном ремонте всех модификаций военно-транспортных вертолетов типа Ми-8/17, боевых ударных вертолетов типа Ми-24, а также военно-морских вертолетов Ка-27‚ Ка-28‚ Ка-29.

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Следом в зал казанского суда завели второго задержанного — директора и владельца компании «Аввис» Станислава Федосова из Новосибирска. Тот подтвердил, что приобретал детали для вертолетов для дальнейшей реализации, но заявил — об их незаконном происхождении ничего не знал и к преступлению не причастен. Силовики считают иначе. Защита также предлагала суду избрать меру пресечения в виде залога, но и Федосов был арестован.

По данным «Спарк-Интерфакс», новосибирская фирма «Аввис» работает четвертый год, основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. В ее штате числится лишь один человек. Выручка от продаж за прошлый год составила 13,5 млн рублей, чистая прибыль — около 50 тысяч.

В МВД Татарстана это дело пока не комментируют.

Напомним, в 2019 году Авиастроительный райсуд Казани вынес приговор по делу «ОПС несунов» с вертолетного завода. Лидером суд назвал уволенного с Казанского вертолетного завода Сергея Токаря, который на старых связях выстроил схему масштабных хищений с альтернативными каналами сбыта деталей вертолетов в Киев, Питер и даже Арабские Эмираты. В ходе разбирательства заявленный следствием ущерб сократился в 10 раз.

Ирина Плотникова