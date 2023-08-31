КВЗ обокрали на 18 млн? Снабженец из Питера и коммерсант из Новосибирска отправлены в СИЗО
Накануне Вахитовский суд Казани отправил под арест двух новых фигурантов дела о хищениях с Казанского вертолетного завода. Список обвиняемых пополнили начальник отдела материально-технического снабжения АО «419 авиаремонтный завод» Антон Орлюк из Санкт-Петербурга и директор новосибирской фирмы «Аввис» Станислав Федосов, сообщает журналист «Реального времени».
Оба они 28 августа были приглашены на допрос в ГСУ МВД Татарстана, в Казань прилетели со своими адвокатами, а по итогам встречи со следователем были задержаны.
По версии следствия, с октября 2020 года по 12 апреля 2023 года группой установленных и пока неустановленных сотрудников Казанского вертолетного завода систематически совершались хищения деталей и запасных частей, после чего при помощи иных лиц на товар подделывали сертификаты и сбывали. В числе похищенного — почти полтысячи подшипников, кронштейн на лебедку вертолета, выхлопной патрубок, пружины тормоза и десятки других деталей. Общий ущерб потерпевший КВЗ и следователи оценили в 18 млн 97 тысяч рублей, отмечают источники «Реального времени».
Еще в апреле под следствие по этому делу попали четверо казанцев из числа работников КВЗ — обойщики цеха №31 Рустем Салаватуллин и Ильдар Мингалеев, а также их коллеги Миннуллин и Веремчук. Заметим, в обязанности обойщиков вертолетного входит изготовление комплектующих деталей, их оклейка, отделка, а также монтаж-демонтаж, установка и герметизация.
На этой неделе дело дошло до задержания коммерсантов. Ходатайство об аресте главного снабженца АО «419 авиаремонтный завод» поступило в Вахитовский райсуд Казани 30 августа. К моменту рассмотрения материала 48-часовой срок задержания прибывшего из Питера Антона Орлюка истек, поэтому на заседании он был без наручников. Материал рассматривала судья Руфина Газизова.
Руководитель следственной группы Айнур Сафин просил о заключении обвиняемого Орлюка под стражу до 12 октября. Вину в причастности к масштабным хищениям задержанный не признал. Старший помощник прокурора Вахитовского района Татьяна Маслова целиком поддержала позицию следствия. Защита была против — адвокат обвиняемого Сергей Филиппов предлагал ограничиться залогом в 1,5 млн рублей. Однако суд счел необходимым заключить Орлюка в СИЗО.
Заметим, АО «419 авиаремонтный завод» входит в холдинг «Вертолеты России», завод основан в 1942 году и сейчас специализируется на капитальном ремонте всех модификаций военно-транспортных вертолетов типа Ми-8/17, боевых ударных вертолетов типа Ми-24, а также военно-морских вертолетов Ка-27‚ Ка-28‚ Ка-29.
Следом в зал казанского суда завели второго задержанного — директора и владельца компании «Аввис» Станислава Федосова из Новосибирска. Тот подтвердил, что приобретал детали для вертолетов для дальнейшей реализации, но заявил — об их незаконном происхождении ничего не знал и к преступлению не причастен. Силовики считают иначе. Защита также предлагала суду избрать меру пресечения в виде залога, но и Федосов был арестован.
По данным «Спарк-Интерфакс», новосибирская фирма «Аввис» работает четвертый год, основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. В ее штате числится лишь один человек. Выручка от продаж за прошлый год составила 13,5 млн рублей, чистая прибыль — около 50 тысяч.
В МВД Татарстана это дело пока не комментируют.
Напомним, в 2019 году Авиастроительный райсуд Казани вынес приговор по делу «ОПС несунов» с вертолетного завода. Лидером суд назвал уволенного с Казанского вертолетного завода Сергея Токаря, который на старых связях выстроил схему масштабных хищений с альтернативными каналами сбыта деталей вертолетов в Киев, Питер и даже Арабские Эмираты. В ходе разбирательства заявленный следствием ущерб сократился в 10 раз.
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