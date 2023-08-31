В Казани впервые оцифруют полтысячи дворов — список

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани собираются провести оцифровку дворов в соответствии с требованиями системы «Наш двор». Под нее попадут 457 территорий во всех районах города. На работы из бюджета Казани выделили почти 25 миллионов рублей — по 54 тысячи рублей с лишним на двор. Детали — в материале «Реального времени».



Модель включит в себя планы с подземными коммуникациями и МАФАми

Целью является построение цифровой модели двора с последующим обновлением данных на карте инженерных коммуникаций и строительства Казани. Она будет включать в себя топографический план с подземными коммуникациями и их характеристиками, а также план местности с деревьями и со всеми элементами благоустройства и малыми архитектурными формами — скамейками, урнами, спортивными тренажерами, качелями и т. д. В модели будут отображаться и результаты всех выполненных работ по благоустройству.

Для создания модели нужно провести инженерно-геодезические изыскания, которые включают в себя:

создание и обновление инженерно-топографических планов, в том числе в цифровой форме, а также съемку подземных коммуникаций и сооружений, зеленых насаждений, объектов благоустройства, МАФов — причем только после завершения работ по благоустройству;

обработку данных, уравнивание сети и оценку ошибок наблюдений;

подготовку топографического плана участка в цифровом виде;



подготовку цифровой модели местности для дальнейшего построения цифровой модели двора;

проверку полноты нанесения подземных коммуникаций на топографических планах в эксплуатирующих организациях;

определение балансодержателя инженерных коммуникаций.

Все материалы должны быть согласованы с администрациями районов, управлениями исполкома и заинтересованными организациями, в числе которых «Водоканал», «Газпром», «Казэнерго», «Сетевая компания». Затем результаты в электронном виде загрузят в комплексную муниципальную геоинформационную систему Казани.

realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

Работы по оцифровке каждого двора обойдутся примерно в 54 704 рубля. Все работы должны быть выполнены до 31 октября 2024 года в 12 этапов — примерно по 40 территорий за каждый.

Больше всего дворов оцифруют в Советском районе

Больше всего дворов — 120 — оцифруют в Советском районе. Меньше всего — в Авиастроительном, где оцифровке пока подлежит только 21 двор. В целом по районам ситуация следующая:

Советский — 120;

Московский — 73;

Приволжский — 72;

Кировский — 69;

Вахитовский — 59;

Ново-Савиновский — 43;



Авиастроительный — 21.

Стоит отметить, что большая часть дворов была отремонтирована в 2020—2021 годах.



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«Мы будем знать все о наших дворах»

О создании цифровых моделей дворов стало известно в феврале этого года.

— Сегодня важно и бережно сохранить их, поэтому мы начали работу по созданию информационных моделей дворов, которые загружаются в Комплексную геоинформационную систему и постоянно актуализируются. Мы будем знать все о наших дворах — от границ и площади зеленых зон и детских площадок до диаметра и глубины труб и люков. В режиме реального времени увидим и аварии, и качество уборки двора и вывоза мусора, и нарушения правил благоустройства, — говорил мэр Казани Ильсур Метшин.



Всего за три года существования республиканской программы «Наш двор» благоустроены территории более 1 300 многоквартирных домов — в сумме на это потратили 7,5 миллиарда рублей. Во дворах установили 2,9 тысячи светодиодных светильников с опорами и 2 тысячи МАФов, организовали 5 тысяч машино-мест.

Планируется, что к концу программы в Казани будет благоустроено 2 300 дворов, или 66% от плана. Как уточнили, 34% дворов, которые попадают под условия программы по итогам начальной инвентаризации БТИ, при текущем лимите финансирования останутся неохваченными. Это связано с меняющимися ценами на материалы и работы.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В 2023-м работы проходят в 274 дворах, которые охватывают 400 с лишним многоквартирных домов. По состоянию на 18 августа план выполнен на 84,3%. В частности, закончены работы по благоустройству двора многоквартирных домов №№15, 17 и 19 по ул. Фрунзе в Кировском районе Казани. В них проживают 1 156 горожан.

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Дарья Пинегина