Правительство России выделит еще более 30 млрд рублей на зарплаты учителей, врачей и ученых

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России направит еще более 30 млрд рублей на повышение зарплат сотрудников федеральных государственных учреждений — педагогов, врачей, работников науки и культуры. Об этом объявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он напомнил, что работа по повышению доходов учителей, медиков и ученых ведется по поручению президента России Владимира Путина. Глава правительства также обратил внимание, что с начала 2023 года «фонд оплаты труда для бюджетников, которые подпадают под действие майских указов, был уже увеличен».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин поручил правительству России в начале 2023-го увеличить зарплаты бюджетникам. Он также указал, что в течение года необходимо обеспечить дальнейшую корректировку оплаты их труда.



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Татьяна Демина