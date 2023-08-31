Татарстан по итогам семи месяцев стал лидером в ПФО по вводу жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан по итогам января — июля 2023 года стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по объему введенного жилья. За этот период в республике построили 2,498 млн «квадратов» — на 15,3% больше, чем в первые семь месяцев прошлого года.

Ввод жилья вырос в половине регионов Приволжского федерального округа. Помимо Татарстана это Ульяновская область (+32,2%), Нижегородская область (+26,6%), Пензенская область (+23,6%), Оренбургская область (+5%), Башкирия (+5%) и Удмуртия (+4,1%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В остальных регионах ПФО — в Марий Эл, в Мордовии, в Чувашии, Пермском крае, Кировской, Самарской и Саратовской области — ввод жилья в январе — июле 2023 года сократился. В целом в округе за семь месяцев построили 11,5 млн «квадратов жилья» — на 4,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из данных Росстата.

По состоянию на 18 августа, в Татарстане ввели 2 млн 523 тысячи квадратных метров жилья. Это 81% от плана на 2023 год.

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Татьяна Демина