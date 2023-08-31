На фестивале «СоТворение» в Казани выступят около 150 музыкантов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани на Международном фестивале «СоТворение» выступят около 150 музыкантов. Об этом сообщил начальник Управления культуры города Азат Абзалов.



— Мы насчитали в коллективах 150 музыкантов. Цифра на самом деле плавающая. Сейчас корректировки в программу вносятся, дополнительные музыкальные инструменты появляются, — рассказал он.

В Управлении культуры Казани ожидают, что фестиваль за два дня посетят около 100 тысяч гостей. Площадку проведения мероприятия проверят полицейские.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Фестиваль «СоТворение» пройдет в столице Татарстана 8—9 сентября. Местом проведения выбрана территория у Центра семьи «Казан». Участие примут музыканты из Индии, ЮАР, Турции, Армении и Китая. Также приедут музыканты из регионов России, например из Мордовии.

Начальник Финансового управления города Ирек Мухаметшин сообщал, что Казань получила на продвижение фестиваля «СоТворение» 50,3 млн рублей. Это безвозмездное поступление от Татарстана.



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Татьяна Демина