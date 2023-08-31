В Брянской области обезвредили диверсионную группу спецназа Украины

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Брянской области разгромлена диверсионная группа из сотрудников Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Службы специальных операций. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Диверсанты планировали устроить в России серию терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. С собой они взяли автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения.

Силовикам удалось задержать пятерых диверсантов. Еще трое получили ранения, двое ликвидированы.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На этой неделе в ФСБ заявили о предотвращении теракта на «объекте критической инфраструктуры». У предполагаемого террориста нашли компоненты самодельной бомбы и инструкции. Выяснилось, что задержанный хотел уехать воевать на Украину на стороне ВСУ.

В это же время сотрудники УФСБ России по Омской области задержали агента спецслужб Украины. Ему ставили задачи по повреждению и уничтожению объектов инфраструктуры и разведке.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов