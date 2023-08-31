Банк России ужесточил ограничения на кредитование заемщиков

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой на IV квартал 2023 года, сообщили в пресс-службе регулятора.



Отмечается, что решение приняли для ограничения роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Если предельная долговая нагрузка (ПДН) составит от 50% до 80%, то МПЛ — 30% от объема предоставленных потребкредитов без лимитов кредитования, так же, как по займам МФО с указанным уровнем ПДН.

ЦБ связывает решение с высокими темпами роста необеспеченного потребительского кредитования. Рост задолженности в июле был наибольшим за последние 12 месяцев и составил 2%, а годовой темп роста — 13,3% на 1 августа 2023 года.

Центральный банк России 21 июля повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 8,5% годовых. Это произошло впервые с сентября 2022 года.



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Маргарита Головатенко