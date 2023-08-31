Новости экономики

03:22 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России ужесточил ограничения на кредитование заемщиков

19:22, 31.08.2023
Банк России ужесточил ограничения на кредитование заемщиков
Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой на IV квартал 2023 года, сообщили в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что решение приняли для ограничения роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Если предельная долговая нагрузка (ПДН) составит от 50% до 80%, то МПЛ — 30% от объема предоставленных потребкредитов без лимитов кредитования, так же, как по займам МФО с указанным уровнем ПДН.

ЦБ связывает решение с высокими темпами роста необеспеченного потребительского кредитования. Рост задолженности в июле был наибольшим за последние 12 месяцев и составил 2%, а годовой темп роста — 13,3% на 1 августа 2023 года.

Центральный банк России 21 июля повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 8,5% годовых. Это произошло впервые с сентября 2022 года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанкиФинансы

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть590.2
  • Нижнекамскнефтехим132.85
  • Казаньоргсинтез113
  • КАМАЗ247.2
  • Нижнекамскшина90
  • Таттелеком0.881