Татарстанский нефтегазохимический форум — 2023: эксперты и темы
На мероприятии работает выездная редакция «Реального времени»
Сегодня в Международном выставочном центре «Казань Экспо» проходит одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России — Татарстанский нефтегазохимический форум. На площадке, развернутой в рамках форума Международной выставки «TatOilExpo-2023», при поддержке АО «ТАИФ-НК» работает выездная редакция интернет-газеты «Реальное время». В фокусе внимания: яркие спикеры, интересные темы, эксперты в области нефте- и газодобычи, энергетики, нефтепереработки, нефтехимии, цифровых технологий, вопросы эффективности производств и импортзамещения.
Тимур Шарипов, исполнительный директор ООО «Торговый дом «Кама» шинного комплекса KAMA TYRES
Илья Нигматулин, заместитель директора Департамент нефтегазового сектора ГК «Астра»
Алексей Тайманов, главный технолог — начальник технического отдела АО «ТАИФ-НК»
Павел Лысенко, директор по продажам и маркетингу ГК «ТатПром-Холдинг»
Ильмир Графиков, соучредитель компании «Радиан»
Фиргат Зиганшин, генеральный директор компании FLAMAX
Олег Мельников, исполнительный вице-президент — начальник департамента банковского сопровождения контрактов «Газпромбанка»
Андрей Масленников, заместитель генерального директора ООО «Метрология и Автоматизация»
Александр Кобенко, член совета директоров Akron Holding
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