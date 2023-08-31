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Татарстанский нефтегазохимический форум — 2023: эксперты и темы

11:26, 31.08.2023 Мероприятие: Международная выставка нефтегазохимической отрасли "TatOilExpo-2023"

На мероприятии работает выездная редакция «Реального времени»

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2023: эксперты и темы
Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Сегодня в Международном выставочном центре «Казань Экспо» проходит одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России — Татарстанский нефтегазохимический форум. На площадке, развернутой в рамках форума Международной выставки «TatOilExpo-2023», при поддержке АО «ТАИФ-НК» работает выездная редакция интернет-газеты «Реальное время». В фокусе внимания: яркие спикеры, интересные темы, эксперты в области нефте- и газодобычи, энергетики, нефтепереработки, нефтехимии, цифровых технологий, вопросы эффективности производств и импортзамещения.

Тимур Шарипов, исполнительный директор ООО «Торговый дом «Кама» шинного комплекса KAMA TYRES

Илья Нигматулин, заместитель директора Департамент нефтегазового сектора ГК «Астра»

Алексей Тайманов, главный технолог — начальник технического отдела АО «ТАИФ-НК»

Павел Лысенко, директор по продажам и маркетингу ГК «ТатПром-Холдинг»

Ильмир Графиков, соучредитель компании «Радиан»

Фиргат Зиганшин, генеральный директор компании FLAMAX

Олег Мельников, исполнительный вице-президент — начальник департамента банковского сопровождения контрактов «Газпромбанка»

Андрей Масленников, заместитель генерального директора ООО «Метрология и Автоматизация»

Александр Кобенко, член совета директоров Akron Holding



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ПромышленностьНефтехимияМероприятияВыездная редакция Татарстан

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