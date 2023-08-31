Центробанк может рассмотреть разблокировку спецсчетов дружественных нерезидентов

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Центробанк изучает возможность разморозки счетов депозитариев из дружественных стран, чтобы упростить допуск на российский рынок иностранных инвесторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Уточняется, что такое решение может как привлечь дополнительную ликвидность, так и создать риски распродаж ценных бумаг.

Разблокировка спецсчетов позволит инвесторам из дружественных стран работать на российском рынке. Сейчас они «заперты» в счетах типа С, куда можно зачислять только рубли.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Правительство и Центробанк подготовили проект указа о разблокировании части иностранных активов для обмена на российские. На первом этапе планируется разблокировать счета порядка 100 млрд рублей, принадлежащих розничным инвесторам.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов