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Центробанк может рассмотреть разблокировку спецсчетов дружественных нерезидентов

11:20, 31.08.2023
Центробанк может рассмотреть разблокировку спецсчетов дружественных нерезидентов
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Центробанк изучает возможность разморозки счетов депозитариев из дружественных стран, чтобы упростить допуск на российский рынок иностранных инвесторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Уточняется, что такое решение может как привлечь дополнительную ликвидность, так и создать риски распродаж ценных бумаг.

Разблокировка спецсчетов позволит инвесторам из дружественных стран работать на российском рынке. Сейчас они «заперты» в счетах типа С, куда можно зачислять только рубли.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Правительство и Центробанк подготовили проект указа о разблокировании части иностранных активов для обмена на российские. На первом этапе планируется разблокировать счета порядка 100 млрд рублей, принадлежащих розничным инвесторам.

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Айрат Назипов
Экономика

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