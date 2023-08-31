«Живой звук требует специальной подготовки»: в Казани после Дня города начали застройку сцены к «СоТворению»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из-за специфики международного музыкального фестиваля «СоТворение», на котором все музыканты выступают с живой музыкой, в Казани уже начали застраивать сцену для мероприятия. Об этом сообщил начальник Управления культуры города Азат Абзалов.



— Живой звук требует специальной подготовки. Мы начали уже застройку сцены фактически в ночь после Дня города. Сцена будет разрастаться, прирастать. Сценический комплекс будет в себя включать две площадки, — сообщил он.

По его словам, в Казань съедутся более 20 команд, в том числе из Индии, ЮАР, Турции, Армении и Китая. Также приедут музыканты из регионов России, например из Мордовии. Многие из них приедут в столицу Татарстана впервые.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Фестиваль «СоТворение» пройдет в столице Татарстана 8—9 сентября. Местом проведения выбрана территория у Центра семьи «Казан».

Напомним, на XXIV сессии Казгордумы начальник Финансового управления города Ирек Мухаметшин рассказал, что Казань получила на продвижение фестиваля «СоТворение» 50,3 млн рублей. Это безвозмездное поступление от Татарстана.

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Татьяна Демина