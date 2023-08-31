Россия на следующей неделе объявит о сокращении поставок нефти на внешние рынки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия на следующей неделе объявит о сокращении поставок нефти на внешние рынки, сказал вице-премьер России Александр Новак на совещании, которое проводит президент страны Владимир Путин.

— Да, договорились. Но основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично, — сказал он, отвечая на вопрос президента о том, удалось ли договориться с партнерами по ОПЕК о сокращении поставок российской нефти на внешние рынки.

Александр Новак ране заявлял, что страна добровольно сократит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки:

— В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину.

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Маргарита Головатенко