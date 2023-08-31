Скончался военнослужащий, угрожавший 2 августа взорвать гранату в пригороде Уфы

В СИЗО скончался военнослужащий, в начале августа угрожавший взорвать гранату на Нагаевском шоссе в пригороде Уфы, сообщила пресс-служба главы республики в четверг.



Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что возьмет на себя организацию похорон. Он выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.

Радий Хабиров 2 августа выезжал на место переговоров с дезертиром 1984 года рождения, на которого было заведено уголовное дело за оставление части. Его везли на экспертизу к психиатру в поселок Базилевка. По дороге он достал гранаты и стал угрожать взорвать их. Нагаевское шоссе было перекрыто, образовалась пробка.

После разговора с Радием Хабировым военнослужащий сдался, взрывное устройство передали Росгвардии. Хабиров указал, что мужчина оставил воинскую часть самовольно:

— Есть такая проблема «пятисотых». Каждый может оступиться, и не нам их судить. Это тяжело... К сожалению, закон нарушен. Я поручился, что буду ему помогать. Таким ребятам надо помочь. Хотя еще раз говорю, неправильно, если каждый за гранату хвататься будет. Так мы решения не найдем.

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Маргарита Головатенко