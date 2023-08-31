Из реестра иноагентов исключили 52 физических и юридических лица

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С 2015 года из реестра иностранных агентов исключили 52 физических и юридических лица. Такое решение было принято в связи с прекращением иностранного финансирования и других признаков иностранного влияния, сообщает пресс-служба Минюста России.

В ведомстве пояснили, что иностранная поддержка может выражаться не только в финансировании.

— Помимо непосредственно финансирования, существуют и другие способы поддержки иностранными интересантами своих «агентов влияния» — предоставление методической и организационной помощи, площадок в СМИ, раскрутка в информационном пространстве, техническое оснащение и многое другое, — цитирует представителей ведомства RT.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В министерстве напомнили, что внесенное в реестр лицо вправе обратиться в Минюст с заявлением в случае утраты признаков иностранного агента.

В связи с прекращением получения от иностранных источников денежных средств, иного имущества, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах из реестра иностранных агентов было исключено АО «РС-Балт».

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Айрат Назипов