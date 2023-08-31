Московский прокурор запросил 8 лет колонии для экс-замглавы МЧС Татарстана

20 лет лишения свободы на троих запросил сегодня прокурор для фигурантов «дела МЧС Татарстана», обвиняемых в хищениях 120 млн рублей из бюджета. Прения стартовали в Бабушкинском райсуде Москвы, сообщили «Реальному времени» адвокаты подсудимых.



Для бывшего замглавы МЧС республики Ильхама Насибуллина гособвинитель предложил наказание в 8 лет колонии общего режима со штрафом в 940 тысяч рублей. Для директора фирмы «ОДС РТ» Ленура Зиннатуллина — 6,5 года и штраф в 900 тысяч, а замдиректору «ОДС РТ» Ильнару Гимадиеву — 6 лет колонии со штрафом в полмиллиона рублей.

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Напомним, тройку татарстанских фигурантов обвиняют в присвоении бюджетных средств в 2014—2020 годах путем навязывания предприятиям республики услуг бизнес-клона государственной Поисково-спасательной службы — компании «ОДС РТ», которая, по версии СК и прокуратуры, использовала силы и средства ПСС с позволения руководства министерства. Каждому из обвиняемых предъявлена своя сумма похищенного. Самая большая — 121,6 млн рублей — Насибуллину, самая меньшая — Гимадиеву: 57,4 млн. При этом в обвинении фигурирует еще и неустановленный организатор хищений, вместе с которым орггруппа похитила 133 млн рублей.

Вину все трое не признают.

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В ноябре 2021 года Советский райсуд Казани вернул это дело в Генпрокуратуру, согласившись с защитой, что процессуальные ошибки в обвинении мешают рассмотрению дела. Кроме расхождения в суммах, недоумение фигурантов и их адвокатов вызвали включенная в ущерб сумма уплаченных ОДС налогов, а еще выручка коммерсантов от проведения спортивных мероприятий, а также очистки пляжей, водоемов и разработки научно-технической документации.

А в мае 2022-го судья Верховного суда РФ удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ об изменении подсудности по данному делу, согласившись с доводами надзорного ведомства, что объективному рассмотрению в Татарстане могут помешать обширные связи в правоохранительных органах одного из обвиняемых — бывшего замглавы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина. В итоге материалы поступили в Бабушкинский райсуд Москвы.

P. S. Приговор по «делу МЧС Татарстана» ожидается завтра.

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Ирина Плотникова