В Татарстане в структуре заболеваемости COVID-19 продолжает доминировать «омикрон»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане в структуре заболеваемости коронавирусом по-прежнему доминирует омикрон-штамм. На него приходится 100% случаев заражения, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.

С начала 2023 года в Татарстане выявили 13 603 случая заражения COVID-19. В августе наблюдалась стабильная ситуация по заболеваемости, уточнила Любовь Авдонина.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По последним данным, с начала пандемии в Татарстане выявили 206 803 случая заражения COVID-19. Вылечили от него 204 685 больных. Умерли из-за коронавируса 2 010 татарстанцев.

Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина