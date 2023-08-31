В Татарстане среднемноголетний уровень обращений из-за укусов клещей превышен на 8,4%

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В Татарстане в 2023 году показатель обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей составил 204,42 случая на 100 тысяч населения. Это на 7,3% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года (220,47), но на 8,4% выше среднемноголетнего уровня (188,65), сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

С начала эпидемического сезона за помощью медиков после укусов клещей обратились 7 655 татарстанцев. Это на 554 человека меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

В этом году в Татарстане проверили 4 110 клещей, снятых с людей. В 728 из них выявили возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, в четырех — клещевого вирусного энцефалита. Из внешней среды исследовали 513 клещей, в 15 из которых обнаружили возбудитель ИКБ.



realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Напомним, в 2023 году первый укус клеща в Татарстане зарегистрировали 25 марта. В прошлом году это произошло позже — 10 апреля.



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Татьяна Демина