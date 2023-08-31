Приговор по «делу МЧС Татарстана» ожидается 1 сентября

В Бабушкинском райсуде Москвы завершились прения по делу трех фигурантов «дела МЧС Татарстана», обвиняемых в хищениях 120 млн рублей из бюджета. Сегодня же они выступили с последним словом, а судья удалилась в совещательную комнату.



Ожидается, что приговор по резонансному делу будет оглашен завтра.

Напомним, гособвинитель по делу Галина Матусевич запросила для бывшего замглавы МЧС республики Ильхама Насибуллина 8 лет колонии общего режима со штрафом в 940 тысяч рублей, для директора фирмы «ОДС РТ» Ленура Зиннатуллина — 6,5 года и штраф в 900 тысяч, а для замдиректора «ОДС РТ» Ильнара Гимадиева — 6 лет колонии со штрафом в полмиллиона рублей. Все трое в суде вину не признали. Их адвокаты настаивали на отсутствии состава преступления и абсурдности обвинений в хищении.

realnoevremya.ru (архив)

Тройку татарстанских фигурантов обвиняют в присвоении бюджетных средств в 2014—2020 годах путем навязывания предприятиям республики услуг бизнес-клона государственной Поисково-спасательной службы — компании «ОДС РТ», которая, по версии СК и прокуратуры, использовала силы и средства ПСС с позволения руководства министерства. Каждому из обвиняемых предъявлена своя сумма похищенного. Самая большая — 121,6 млн рублей — Насибуллину, самая меньшая — Гимадиеву: 57,4 млн. При этом в обвинении фигурирует еще и неустановленный организатор хищений, вместе с которым орггруппа похитила 133 млн рублей.

