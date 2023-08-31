Российский истребитель снова отогнал самолет ВВС Норвегии от государственной границы

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Авиация России»/YouTube.com (архив)

Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Норвежский самолет приближался к российской границе. Поднятый в воздух МиГ-31 вылетел на его перехват. Увидев приближение, «Посейдон» развернулся от границы, нарушений не допущено.

— Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства, — рассказали в Минобороны.

В июле российский истребитель отогнал норвежский самолет от государственной границы. Тогда был также перехвачен самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон».

Ситуация повторилась и 14 августа. Тогда на перехват вылетел истребитель МиГ-29. Иностранный военный самолет повернул обратно.

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Айрат Назипов