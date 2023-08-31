Sky News: министр обороны Великобритании Бен Уоллес покидает свой пост

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес покидает свою должность. Об этом сообщает Sky News.

Уточняется, что он отправил прошение об отставке премьер-министру страны Риши Сунаку. Оно было удовлетворено.

Бен Уоллес был назначен министром обороны Великобритании 24 июля 2019 года. Таким образом, он продержался на этой должности чуть больше четырех лет.

Месяц назад он сообщал, что планирует уйти из политики. Это произошло вскоре после того, как НАТО отвергло его кандидатуру на пост генерального секретаря, предпочтя продлить полномочия Йенса Столтенберга.

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Айрат Назипов