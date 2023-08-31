С начала года на пожарах в Татарстане погибли 82 человека

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала 2023 года в Татарстане на пожарах погибли 82 человека, из них — семь детей. Такую информацию озвучили в ГУ МЧС России по республике.

Травмы различной степени тяжести на пожарах получили 135 человек. Еще 235 татарстанцев удалось спасти.

Всего с 1 января 2023 года на территории республики произошел 3 441 пожар.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На этой неделе раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с помощником министра МЧС России Даниилом Мартыновым. Они обсудили вопросы текущей деятельности ведомства и меры по предотвращению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории республики.



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Айрат Назипов