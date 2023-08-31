Минобороны: Киев пытался дискредитировать ВС России при ротации МАГАТЭ на ЗАЭС
Киев предпринял попытку дискредитировать Вооруженные силы России при ротации миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции.
Отмечается, что на пути движения миссии применялись средства, имитировавшие взрывы боеприпасов. Российская сторона вводила режим прекращения огня.
Несмотря на провокацию Киева, российские военные обеспечили безопасный переход наблюдателей МАГАТЭ на атомную электростанцию, сообщает RT.
Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря. Норвежский самолет приближался к российской границе. Поднятый в воздух МиГ-31 вылетел на его перехват. Увидев приближение, «Посейдон» развернулся от границы, нарушений не допущено.
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