Дмитрий Песков: Владимир Путин постоянно обсуждает с правительством тему роста цен

Президент России Владимир Путин держит на контроле и регулярно обсуждает с правительством тему роста цен. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Инфляция сейчас чуть-чуть выше целевого уровня, но тем не менее речь идет о достаточно низком уровне инфляции. Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, он постоянно ее обсуждает с правительством, — передает его высказывание ТАСС.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Годовая инфляция в России выросла до 4,88%. При этом с 15 по 21 августа на потребительском рынке рост цен замедлился до 0,09%.

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Айрат Назипов