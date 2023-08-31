В начале сентября в Татарстане потеплеет до +25 градусов
В Татарстане в начале сентября ожидается потепление до +25 градусов. Гидрометцентр республики также прогнозирует временами дожди.
В конце этой недели — 1—3 сентября — в Татарстане сохранится прохладная сухая погода. Дожди в эти дни маловероятны. Ночью прогнозируется от +5 до +12 градусов, днем — от +19 до +24°С.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели местами возможен кратковременный дождь. Днем температуры воздуха будут достигать +20...+25 градусов.
В гидрометцентре Татарстана объяснили, что «прогрев воздуха до настоящего летнего тепла» сдерживает северный ветер, дующий уже несколько дней. В полдень последнего дня лета воздух в республике прогрелся до +18..+20 градусов.
Напомним, похолодание в Татарстане началось с 20 августа. До этого в республике держалась жара — температуры превышали +30 градусов.
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