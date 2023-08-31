В казанский «Рубин» вернулся Александр Бухаров

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Александр Бухаров стал новым тренером академии казанского «Рубина». Он будет работать в клубе в качестве наставника нападающих, сообщает пресс-служба команды.

Александр Бухаров родился 12 марта 1985 года в Набережных Челнах. Большую часть спортивной карьеры посвятил «Рубину». В казанский клуб он пришел в 2003 году, выступал за «Рубин-2» и дубль. В 2005-м стал игроком основного состава. Всего во всех турнирах за казанскую команду сыграл 110 матчей, забил 37 голов.

Александр — один из лучших бомбардиров в истории «Рубина» в Премьер-лиге. С 37 голами он занимает третье место по голам в Премьер-лиге за казанцев, уступая по этому показателю лишь Гекденизу Караденизу и Алехандро Домингесу.

В 2019 году футболист покинул «красно-зеленых». «Рубин» стал последним клубом для спортсмена. После ухода Бухаров завершил карьеру игрока.

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Айрат Назипов