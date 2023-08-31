В Татарстане зафиксировали 92 случая кори

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за 2023 год зарегистрировали 92 случая кори. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.

— На сегодня ситуация по кори стабильная. Всего за текущий год с 5 февраля по настоящее время в республике зарегистрировано 92 случая кори, из них 43 — дети, — сказала она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году случаи кори в Татарстане регистрируют с начала последнего месяца зимы. По состоянию на 28 апреля было выявлено 46 заболевших, на 26 мая — 61. Большая часть случаев заражения приходилась на Казань.



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Татьяна Демина